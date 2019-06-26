مولر يوافق على الإدلاء بشهادته حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 11:00 صباحا
المدعي الأميركي الخاص السابق روبرت مولر. (فرانس برس)

أعلنت لجنتا القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، أن المدعي الأميركي الخاص السابق روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته علنًا في 17 يوليو المقبل بشأن تقريره حول التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2016.

وكتب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف على تويتر أن «روبرت مولر وافق على الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس بموجب مذكرة استدعاء».

وأضاف شيف «هاجمت روسيا ديمقراطيتنا لتساعد في فوز ترامب الذي رحّب بهذه المساعدة واستخدمها. وكما قال مولر هذا يجب أن يجعل كل أميركي يشعر بالقلق، وسيتاح الآن لكل أميركي أن يسمع بشكل مباشر من مولر».

اقرأ أيضًا..الديمقراطيون ماضون في معركتهم ضد ترامب بعد تقرير مولر

وأكد رئيس اللجنة القضائية، جيري نادلر، أن «مولر سيدلي بشهادته «في جلسة مفتوحة»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وحدد تقرير مولر الذي نشر في أبريل اتصالات عديدة بين حملة ترامب الانتخابية وأشخاص روس مرتبطين بالكرملين، بالإضافة إلى أدلة على محاولة الرئيس في مناسبات مختلفة إعاقة التحقيق.

وقال مولر في أول تصريح له حول التحقيق في 29 مايو إن نظم وزارة العدل القديمة منعته من توجيه الاتهام إلى ترامب، على الرغم من وجود 10 محاولات عرقلة محتملة على الأقل قام بها الرئيس.

وأشار مولر إلى أن عدم توجيه الاتهام إلى ترامب لا يعني تبرئته، واضعًا الكرة في ملعب الكونغرس الذي يملك صلاحيات دستورية ومسؤولية في متابعة القضية.

اقرأ أيضًا.. ترامب: على مولر «عدم الإدلاء بشهادته» أمام الكونغرس

وقال نادلر وشيف في بيان مشترك «لقد طالب الأميركيون بالاستماع مباشرة إلى المدعي الخاص حتى يتمكنوا من فهم ما قام هو وفريقه بفحصه وكشفه وتحديده بشأن هجوم روسيا على ديمقراطيتنا». 

وقضى مولر ما يقرب من عامين في التحقيق، وتوصل إلى أنه لا توجد أدلة كافية على مؤامرة إجرامية، لكن حملة ترامب رحبت وتوقعت أن تستفيد انتخابيًا من معلومات مسروقة أتم نشرها بجهود روسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 نصائح للحفاظ على إطارات السيارة صيفًا
سيارات
تحالف القوى الوطنية يطلق مبادرة لحل الأزمة
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا والمراحل الانتقالية
كاريكاتير
شاب ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع «فاقدة البصر»
منوعات
تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)
دولى
بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»
رياضة محلية
«فرونتكس» تسجل عملية اتجار بالبشر قرب لامبيدوزا وتوقيف المهربين قبالة الساحل ...
ليبيا
كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ظهور علامة «الإيرباج» في سيارتك