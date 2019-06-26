بولسونارو يتراجع ويلغي مرسوما يُخفف ضوابط حيازة الأسلحة في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 01:33 صباحا
شاب يتفحّص مسدسا خلال معرض دولي للدفاع والأمن في ريو دي جانيرو في 2 أبريل 2019. (فرانس برس)

ألغى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الثلاثاء، مرسوما يخفف ضوابط حيازة السلاح بعد أن واجه عراقيل قضائية وسياسية.

وجاء إلغاء المرسوم عشية جلسة للمحكمة العليا لمناقشة دستورية المرسوم الذي يتيح لملايين البرازيليين حمل السلاح في الشارع بعد أن كان مجلس الشيوخ قد صوّت ضدّه الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وكان بولسونارو الذي وصل إلى السلطة في يناير، قد وقّع في مايو مرسوما من شأنه أن يتيح لآلاف البرازيليّين من سائقي شاحنات وسياسيين وصيادين وحتى صحفيين حمل سلاح في الشارع أو في أماكن عملهم من دون أن يكونوا مضطرين لإثبات ما يبرر حيازته.

لكن المرسوم أثار جدلا واسعا ولقي معارضة قوية، حتى من قبل حكام ولايات تشهد تفشيا لأعمال العنف إذ اعتبروا أن المرسوم لا يعزز الأمن.

وبولسونارو عسكري سابق، وقد دافع عن المرسوم معتبرا أنه يتوافق مع نتيجة استفتاء أجري في عام 2005، رفض فيه نحو 64 بالمئة من البرازيليين قانونا ينص على أمر عدة من بينها فرض حظر تام على بيع الأسلحة.

إلا أن خبراء قد حذّروا من أن تخفيف القيود المفروضة على حيازة الأسلحة سيفاقم العنف المسلّح في بلاد تسجّل إحدى أعلى معدّلات جرائم القتل في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحالف القوى الوطنية يطلق مبادرة لحل الأزمة
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا والمراحل الانتقالية
كاريكاتير
شاب ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع «فاقدة البصر»
منوعات
تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)
دولى
بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»
رياضة محلية
«فرونتكس» تسجل عملية اتجار بالبشر قرب لامبيدوزا وتوقيف المهربين قبالة الساحل ...
ليبيا
كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ساعات العمل الطويلة تصيب بالسكتة الدماغية