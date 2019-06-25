بولتون ينتقد صمت إيران «المطبق» حيال عرض واشنطن إجراء محادثات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 يونيو 2019, 10:31 صباحا
المستشار الأميركي للأمن القومي جون بولتون في القدس (ا ف ب)

ندد المستشار الأميركي للأمن القومي جون بولتون، الثلاثاء، بصمت إيران «المطبق» حيال عرض واشنطن إجراء مفاوضات، رغم تصاعد حدة التوتر بين الطرفين.

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وقال بولتون، وفق ما نقلت «فرانس برس»: «إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترك الباب مفتوحًا لإجراء مفاوضات حقيقية»، مضيفًا: «في المقابل، كان صمت إيران المطبق»، وذلك في تصريحات خلال زيارة إلى القدس.

وفرضت الولايات المتحدة الإثنين عقوبات استهدفت المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وآخرين، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية هذه الخطوة تعني «الإغلاق الدائم لطريق الدبلوماسية» مع الإدارة الأميركية.

وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد إسقاط إيران طائرة تجسس أميركية دون طيار الأسبوع الماضي، وتوعد الرئيس الأميركي بالرد قبل أن يعدل عن توجيه ضربة انتقامية.

وقال المستشار الأميركي إن الولايات المتحدة أبقت الأبواب مفتوحة للمحادثات، ذلك بعد أكثر من عام على انسحاب واشنطن من اتفاق نووي تاريخي بين طهران والقوى الكبرى. وأضاف بولتون: «كل ما تحتاج إيران إلى القيام به هو سلوك هذا الطريق».

ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن قرار واشنطن فرض عقوبات على أكبر الدبلوماسيين الإيرانيين يثبت أن الولايات المتحدة «تكذب» بشأن المحادثات.

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وقال الرئيس حسن روحاني في اجتماع مع عدد من الوزراء بث على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزة: «في الوقت الذي تدعو فيه إلى المفاوضات، تسعى إلى معاقبة وزير الخارجية؟ من الواضح أنها تكذب».

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