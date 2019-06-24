سامح شكري: سنذهب إلى البحرين «لتقييم» خطة كوشنر لكن القرار النهائي بيد الفلسطينيين

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الاثنين إن مصر ستشارك في مؤتمر البحرين المقرر عقده هذا الأسبوع لبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني من أجل تقييم خطة «السلام من أجل الازدهار» المقترحة البالغ حجمها 50 مليار دولار.

وقال شكري خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «روسيا اليوم» «من الأهمية أن تشارك مصر لتستمع إلى هذا الطرح لتقـيِّمه... ولكن ليس من حيث الإقرار بذلك»، وفق «رويترز».

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وأضاف «لنا الحق في تقييمه والاطلاع عليه وبلورة رؤية إزاءه لكن القرار النهائي حوله يرجع إلى صاحب الشأن وصاحب المصلحة وهي السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني».

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ويبحث المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو رؤية اقتصادية تقودها الولايات المتحدة ويعرضها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار خطة أوسع لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأثار غياب تفاصيل الحل السياسي، الذي قالت واشنطن إنها ستكشف عنه لاحقًا، رفضًا ليس من الفلسطينيين فحسب ولكن أيضًا في الدول العربية.