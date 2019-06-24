مقتل «العقل المدبر» لمحاولة الإنقلاب في أمهرة الإثيوبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 04:42 مساء

قتل الجنرال الذي حمل مسؤولية الهجوم في مقاطعة أمهرة شمال إثيوبيا والذي يشتبه بأنه العقل المدبر لمحاولة انقلاب وبعلاقته المفترضة في مقتل رئيس أركان الجيش، وفق وسائل إعلام حكومية الإثنين.

وقال تلفزيون «إي.بي.سي» الرسمي إن «اسامينيو تسيغي المتواري منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في نهاية الأسبوع أردي قتيلا» في بحر دار عاصمة المقاطعة، وفق «فرانس برس». وأعلن مكتب رئيس الوزراء أبيي أحمد أن اسامينيو هو المشتبه به الرئيسي في «محاولة انقلاب» في أمهرة أدت إلى مقتل حاكم المقاطعة وكبير مستشاريه والمدعي العام السبت.

وبعد بضع ساعات قتل قائد أركان الجيش سيري ميكونين على أيدي حارسه الشخصي في هجوم وصفته الحكومة بالمنسق. غير أن تفاصيل الصلات بين الهجومين ودوافعهما لم تتضح بعد. وتم الإفراج عن اسامينيو العام الماضي بموجب عفو بعد قرابة عقد في السجن على خلفية مخطط انقلاب في 2009.

ويصفه المحللون بأنه قومي متشدد كان يواجه على الأرجح إقالته من منصبه على خلفية جهود لتشكيل ميليشيا وخطابه المطالب باستعادة أراضي في تيغراي المجاورة. وظهر مؤخرا في تسجيل على «فيسبوك» يدعو المدنيين لتسليح أنفسهم تحضيرا لهجوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتماد «فياجرا نسائية» جديدة