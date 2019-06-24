تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)

تحطمت مقاتلتان للجيش الألماني من طراز «يوروفايتر» بعد اصطدامهما في الجو شمالي البلاد، الإثنين، حسبما أعلنت القوات الجوية.

ورغم الحادث، تمكن الطياران من الخروج من المقاتلتين، وقفزا باستخدام المظلات، وقالت ناطقة باسم وزارة الداخلية الألمانية في ولاية مكلنبرغ فوربوميرن: «أستطيع أن أؤكد وقوع حادث لطائرتين شمالي ألمانيا»، وفق «سكاي نيوز».

وأوردت محطة «أوستسيفيلي» الإذاعية أن مقاتلتين من طراز «يوروفايتر» اصطدمتا ظهرًا، قرب بحيرة موريتز على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من برلين. وظهر في مقطع مصور تم تداوله على الإنترنت بعد الحادث، تصاعد عمودي لدخان من الأرض.

وذكرت صحيفة «شفيرين فولكسزيتونغ» اليومية أن الحطام المتساقط تسبب في حرائق غابات، وربما ضرب مناطق مأهولة.