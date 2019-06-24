وفاة مدعي عام ولاية أمهرة متأثرًا بجروحه في محاولة الانقلاب بإثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 02:41 مساء
رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد (الإنترنت)

توفي مدعي عام ولاية أمهرة في إثيوبيا ميغبارو كيبيديه، صباح الإثنين، متأثرًا بجروح تعرض لها السبت في اعتداء قُـتل فيه أيضًا حاكم الولاية وأحد مستشاريه، وفق ما أعلن التلفزيون المقرب من السلطة «إي بي سي».

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وقالت إثيوبيا، وفق ما نقلت «فرانس برس»، إن هذا الاعتداء واعتداء آخر وقع السبت في أديس أبابا، قُـتل فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، جاءا في سياق «محاولة انقلاب» ضد الحكومة المحلية في أمهرة. وبذلك، بلغ إجمالي حصيلة قتلى العمليتين خمسة، بينما تم تنكيس الأعلام في إثيوبيا الإثنين.

وقال رئيس البرلمان الإثيوبي تاغيس شافو، الذي تلى بيانه على التلفزيون الرسمي ليل الأحد: «إنه يوم حزين للبلد بأكمله، فقدنا أشخاصًا وطنيين».

وأكد وزير الدفاع ليما ميغيرسا، في خطاب متلفز الأحد، أن الأحداث الأخيرة تركت ثاني أكبر بلد أفريقي لجهة عدد السكان «في وضع صعب». ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بشكل كامل في أرجاء البلاد لليوم الثالث على التوالي بعدما شهدت انقطاعًا معظم الأسبوع السابق دون تفسير.

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وفي هذه الأثناء تبحث الشرطة عن مدير أمن أمهرة أسامينو تسيغي، المتهم بتدبير الهجوم على قادة الولاية، الذي يشتبه بأنه لعب دورًا في قتل رئيس أركان الجيش في أديس أبابا.

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