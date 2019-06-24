إيران: إذا أرادت أميركا تنازلات فعليها تقديم حوافز جديدة

الرئيس الإيراني حسن روحاني متحدثًا خلال جلسة حكومية في طهران في 8 مايو 2019 (فرانس برس)

قال حسام الدين آشنا مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، الإثنين، إنه إذا أرادت الولايات المتحدة من إيران تقديم تنازلات تتجاوز بنود الاتفاق النووي المبرم العام 2015 فعليها تقديم حوافز تتجاوز تلك الواردة في هذا الاتفاق أيضًا.

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وتمثل التصريحات بادرة نادرة على أن إيران قد تبحث مع واشنطن تقديم تنازلات جديدة، وفق ما ذكرت «رويترز»، لكن حسام الدين آشنا مستشار روحاني كرر موقف طهران بأن من المستحيل إجراء محادثات ما لم ترفع واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الاتفاق العام الماضي.

وكتب آشنا على «تويتر» يقول: «العرض الأميركي بإجراء مفاوضات دون شروط مسبقة غير مقبول في ظل استمرار العقوبات والتهديدات. إذا أرادوا شيئًا يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فعليهم تقديم شيء يتجاوزها».

وحض المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران براين هوك، في الكويت الأحد، دول العالم على الضغط على إيران «لخفض التصعيد»، مؤكدًا أن بلاده لا تسعى لنزاع مسلح ضد الجمهورية الإسلامية.

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وقال هوك للصحفيين في ختام لقاء مع مسؤولين كويتيين: «نشجع كل الدول على استخدام جهودها الدبلوماسية لحض إيران على خفض التصعيد ومقابلة الدبلوماسية بالدبلوماسية»، بحسب «فرانس برس».