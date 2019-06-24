زلزال خفيف يهزّ روما ولا يتسبب بأي أضرار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 يونيو 2019, 09:39 صباحا

أعلن المعهد الإيطالي للمسح الجيولوجي أنّ زلزالاً خفيفًا بقوّة 3,7 درجة وقع مساء الأحد على بعد حوالي 30 كلم من روما من دون أن يسفر عن إصابات أو أضرار، لكنّه أثار حالة من الهلع في صفوف بعض سكان العاصمة.

وفي حين أكّدت وسائل الإعلام الإيطالية أنّ الهزّة الأرضية لم تتسبّب بأية أضرار، أعلنت شركة النقل المشترك في روما «آتاك» أنّها علّقت، في إجراء احترازي، عمل أحد خطوط مترو العاصمة بانتظار التحقّق من سلامته، مشيرة إلى أنّ الحركة استؤنفت في وقت متأخر من الليل بعد التأكّد من عدم حدوث أي أضرار.

ووقع الزلزال بالقرب من كولونا، وهي بلدة صغيرة تقع شرق روما، لكنّه لم يتسبّب بأيّة إصابات أو أضرار تذكر، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيطالية عن مديرية الحماية المدنية وشهود عيان.

لكنّ العديد من سكان كولونا والمنطقة المحيطة بها خرجوا من منازلهم لدى وقوع الهزة التي سجّل المعهد الإيطالي للمسح الجيولوجي حدوثها في الساعة 20:43 (19:43 ت غ).

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن خبراء قولهم إنّ سبب شعور السكان بهذه الهزّة، على الرّغم من ضعف قوّتها، هو أنّ مركزها يقع على عمق 9 كيلومترات فقط، أي أنّه قريب من سطح الأرض.

ومع أنّ روما لا تقع مباشرة في منطقة نشطة زلزاليًا، إلّا أنّ سكّانها غالبًا ما يشعرون بالهزّات الأرضية التي تضرب أبروتسو المجاورة، وهي منطقة مشهورة بنشاطها الزلزالي المرتفع.

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