زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

ضرب زلزال عنيف بلغت قوّته 7.3 درجة السواحل الشرقية لإندونيسيا، اليوم الإثنين، كما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، لكنّ مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ طمأن إلى عدم وجود خطر بحدوث أمواج مدّ عال من جرّائه. وقال المعهد الأميركي إنّ الزلزال وقع جنوب جزيرة أمبون، وعلى عمق 218 كلم عن سطح البحر.

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من جهته قال مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ إنّ الزلزال لن يؤدّي إلى أمواج مدّ عال بالنظر إلى مركزه العميق جداً.

