مرشح المعارضة إمام أوغلو: الفوز في انتخابات إسطنبول بداية جديدة لتركيا

امام اوغلو برفقة زوجته اثناء الادلاء بصوته في اسطنبول الاحد في 23 يونيو 2019. (فرانس برس)

اعتبر مرشح المعارضة التركية أكرم إمام أوغلو، الأحد، أن فوزه في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول «يُشكل بداية جديدة بالنسبة إلى تركيا».

وصرح إمام أوغلو للصحفيين بعدما وجه صفعة قوية إلى الرئيس رجب طيب إردوغان عبر الفوز على مرشحه بن علي يلديريم أن «هذه الانتخابات تعني فتح صفحة جديدة. إنها تشكل بداية جديدة».

وعاد ملايين الأتراك، الأحد، مرة أخرى إلى مراكز الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول، بعدما قررت اللجنة العليا للانتخابات إعادتها عقب فوز أكرم أوغلو في نهاية مارس الماضي، وذلك لأسباب تتعلق بمخالفات انتخابية.

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أعلنت لجنة الانتخابات التركية تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض إكرام إمام أوغلو في إعادة انتخابات بلدية اسطنبول بواقع 53.6% مقابل 45.4% لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بعد إحصاء 94.5% من الأصوات.