وزير بريطاني في طهران لطلب «خفض التصعيد» مع واشنطن

العاصمة الإيرانية طهران (ا ف ب)

أجرى وزير الدولة البريطاني المكلف ملف الشرق الأوسط، أندرو موريسون، محادثات مع مسؤولين إيرانيين الأحد في طهران، خلال زيارة تأتي على وقع ارتفاع منسوب التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

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ونشر التلفزيون الإيراني الرسمي على الإنترنت صور لقاء موريسون مع وزير الخارجية السابق كمال خرازي، الذي يتولى حاليًا رئاسة المجلس الاستراتيجي للعلاقات الدولية التابع للخارجية.

وأعلنت لندن، السبت، إيفاد موريسون في زيارة عاجلة إلى إيران لطلب «خفض طارئ للتصعيد» بين طهران وواشنطن، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وبحسب مكتب الخارجية البريطانية، فمن المقرر أن يعرب موريسون، الذي يلتقي أيضًا مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي، عن قلق لندن من «الدور الذي تلعبه طهران في المنطقة وتهديدها بالتوقف عن الالتزام بالاتفاق النووي الذي لا تزال المملكة المتحدة ملتزمة به تمامًا».

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا العام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران، لتحرم الجمهورية الإسلامية من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق.

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وتوترت العلاقات أكثر منذ إسقاط إيران، الخميس، طائرة مسيَّرة أميركية. وتؤكد طهران أن الطائرة الأميركية اخترقت مجالها الجوي وهو ما تنفيه واشنطن. وفرنسا وألمانيا هما من بين الدول الأوروبية الثلاث، مع بريطانيا، الموقِّعة على الاتفاق النووي.