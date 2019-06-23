رغم المفاوضات المتعثرة.. كيم يعلن أنه «سيدرس بعناية» محتوى «رسالة مهمة» من ترامب

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يقرأ رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب (ا ف ب)

تلقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون رسالة شخصية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب على أثرها عن «ارتياحه» لـ«مضمونها الممتاز»، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ونقلت «فرانس برس»، الأحد، في حين أن المفاوضات بين البلدين لا تزال متعثرة.

وقالت الوكالة إن كيم و«بعد أن قرأ الرسالة (...) قال بارتياح إن مضمونها ممتاز»، مشيرة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي «سيدرس بعناية محتواها المهم، تعبيرًا عن تقديره لقدرة الرئيس ترامب على الحكم السياسي وشجاعته الاستثنائية».

ونشرت جريدة «رودونغ سينمون» الرسمية، على صفحتها الأولى، صورة يظهر فيها كيم في مكتبه يقرأ الرسالة. ولم تعطِ الوكالة مزيد التفاصيل حول محتوى الرسالة. ورفض البيت الأبيض تأكيد توجيه ترامب رسالة إلى نظيره الكوري الشمالي، لكن الرئاسة الكورية الجنوبية قالت إنها على علم بها.

وأشارت الرئاسة، وفق ما أوردت «فرانس برس»، إلى أن سول «تعتبر ذلك أمرًا إيجابيًّا، طالما أن الحوار بين الشمال والولايات المتحدة لا يزال يمضي قدمًا عبر تبادل الرسائل على أعلى مستوى».

وفي 11 يونيو، أعلن ترامب أنه تلقى رسالة «رائعة» من كيم، مضيفًا أنه لا يزال يثق بالزعيم الكوري الشمالي رغم عدم إحراز تقدم ملموس في مسألة نزع الأسلحة النووية.

الصين تملك المفتاح

واستقبل كيم، الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس والجمعة، في زيارة دولة. ولا تزال بكين، التي تطبق العقوبات الدولية على الشمال، الحليف المهم الوحيد لبيونغ يانع. وفي هذه المناسبة، أكد شي لكيم أنه «يثمن بشكل إيجابي» جهود كوريا الشمالية لـ«الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والتشجيع على نزع الأسلحة النووية فيها».

اقرأ أيضًا: بيونغ يانغ: كيم تلقّى رسالة من ترامب «مضمونها ممتاز»

وأوضح الأستاذ في جامعة دونغوك في سول، كوه يو-هوان، أن «الصين تملك مفتاح ما ترغب به كوريا الشمالية أكثر من أي شيء آخر: ضمانات أمنية ونمو اقتصادي». وأضاف: «بعد أن حصل من الصين على وعد بمساعدته بشكل نشط في هذين المجالين، يمد كيم يده إلى الولايات المتحدة»، وفق ما نقلت «فرانس برس».

ويفترض أن يلتقي شي وترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في أواخر الشهر الجاري. ويعتقد محللون أن الرئيس الصيني سيستخدم زيارته إلى بيونغ يانغ ليثبت لنظيره الأميركي مدى تأثيره على كيم.

وتراجعت حدة التوتر بين كوريا الشمالية وسائر دول العالم إلى حد كبير العام الماضي، بعد أن بلغت ذروتها في السنوات السابقة إثر قيام نظام بيونغ يانغ بتجارب نووية وصاروخية. وظهر الانفراج العام 2018 عبر القمة التاريخية التي عقدها كيم وترامب في سنغافورة. إلا أن قمة ثانية بين الرجلين عُـقدت في فبراير، لم تعطِ أية نتيجة.

وتطلب واشنطن نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية قبل رفع العقوبات الدولية عنها، الأمر الذي ترفضه بيونغ يانغ. وفي مايو، أثارت كوريا الشمالية التوتر مجددًا بعد إطلاقها صواريخ قصيرة المدى للمرة الأولى منذ نوفمبر 2017.

واعتبر الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سول، يانغ مو-جين، أن التبادل الجديد للرسائل «مهم جدًّا». وتابع: «الدبلوماسية عبر الرسائل تُظهر أنهما يتواصلان رغم توقف المفاوضات».

وسبق أن تبادل كيم وترامب رسائل مرات عدة. وقبل شهر من انعقاد قمة سنغافورة، كتب ترامب لكيم رسالة لإلغاء القمة، ثم أكد انعقادها بعد استقبال البيت الأبيض مساعد كيم الجنرال كيم يونغ شول الذي حمل رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي.

وفي سبتمبر 2018، أعلنت واشنطن أن ترامب تلقى رسالة «ودية جدًّا» و«إيجابية جدًّا» من كيم يتمنى فيها عقد «لقاء جديد» مع الرئيس الأميركي.