بولتون يحذر إيران من اعتبار «التعقل» الأميركي «ضعفًا»

حذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون طهران، الأحد، من إساءة تفسير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الضربة الانتقامية على إيران في اللحظة الأخيرة على أنه «ضعف».

وقال بولتن قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، وفق ما نقلت «فرانس برس»: «يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأميركيين ضعفًا» مضيفًا: «جيشنا أعيد بناؤه وهو جاهز للانطلاق»، بعد يومين على إلغاء ضربات على إيران ردًا على إسقاط طهران طائرة أميركية مسيّرة الخميس.