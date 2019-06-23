بولتون يحذر إيران من اعتبار «التعقل» الأميركي «ضعفًا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 11:47 صباحا

حذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون طهران، الأحد، من إساءة تفسير قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الضربة الانتقامية على إيران في اللحظة الأخيرة على أنه «ضعف».

وقال بولتن قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، وفق ما نقلت «فرانس برس»: «يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأميركيين ضعفًا» مضيفًا: «جيشنا أعيد بناؤه وهو جاهز للانطلاق»، بعد يومين على إلغاء ضربات على إيران ردًا على إسقاط طهران طائرة أميركية مسيّرة الخميس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
«كارنيغي» يرصد أخطاء أميركا وحفتر في الاشتباكات.. والمفاوضات هي المخرج
ليبيا
«مالية الوفاق»: برنامج الإصلاح «مبتور» و 90% من دولارات الحوالات الشخصية تذهب ...
ليبيا
حرب العاصمة لم ترحم أصحاب «الكراسي المتحركة»
ليبيا
«عدم الثقة» والإقصاء يجهضان مبادرات حل الأزمة الليبية
ليبيا
«الوسط» تحاور الملاكم مالك الزناد من بريطانيا
رياضة محلية
الجبير: السعودية تسعى للجمع بين فائز السراج والمشير حفتر
ليبيا
وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019
ثقافة وفن
تعرف على النائب الجديد للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا
ليبيا
الحرب التجارية تضاعف متاعب الاقتصاد الليبي في 2019
ليبيا
البرلمان الأوروبي يدعو فرنسا وإيطاليا «للعمل سوياً» لإخراج ليبيا من الوضع الراهن
ليبيا
سلامة يودع نائبته ويرحب بخليفتها يعقوب الحلو
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي ليبي عن «الكرة النسائية» يزين قائمة «ذا غارديان» لأفضل أفلام 2019