«بي بي سي»: مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 10:08 صباحا

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، في نبأ عاجل، مقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي الجنرال سياري ميكونين في «محاولة انقلاب» في أمهرة. وكان أُصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، وذلك بعيد ساعات من إعلان الحكومة الانقلاب، وفق ما نقلت «فرانس برس».

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وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء عبر التلفزيون الوطني ظهر فيها مرتديًا البزة العسكرية، أعلن تعرض رئيس الأركان لإطلاق نار، دون أن يعطي أية تفاصيل حول الوضع الصحي لرئيس الأركان.

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وقُطع الإنترنت في إثيوبيا، ولم يتسنَ الحصول على أية معلومة بشأن الهجوم المسلح الذي استهدف رئيس الوزراء. وكانت الحكومة أعلنت مساء السبت أن «جماعة مسلحة» نفذت «محاولة انقلاب» في أمهرة، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد، دون كشف تفاصيل أعمال العنف هذه.

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