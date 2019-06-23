مقتل رئيس حكومة ولاية أمهرة الإثيوبية خلال محاولة انقلاب عسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 08:50 صباحا

قال التلفزيون الحكومي الإثيوبي إن رئيس حكومة ولاية أمهرة، أمباتشو ميكونن، قتل مع مسؤول آخر كبير خلال محاولة انقلاب عسكرية فاشلة.

وأدى الانقلاب إلى مقتل رئيس الحكومة، ومستشاره بحسب ما يقوله التلفزيون الحكومي.

ونقلت رويترز عن المصدر نفسه قوله إن جنرالاً في الجيش الإثيوبي يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة.

وكان الناطق باسم رئيس الوزراء الإثيوبي قال لوكالة رويترز في وقت مبكر، اليوم، الأحد، إن رئيس أركان الجيش سيري ميكونين تعرض لإطلاق نار، وذلك بعد ساعات من أنباء عن محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة ولاية أمهرة.
 

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