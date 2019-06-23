إصابة رئيس أركان الجيش الإثيوبي بجروح في إطلاق نار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 08:42 صباحا
رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد ورئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين (إثيوبيا أوبزرفر)

أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد، الأحد، أنّ رئيس أركان الجيش الجنرال سياري ميكونين أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، وذلك بعيد ساعات من إعلان الحكومة حصول «محاولة انقلاب» في شمال غرب البلاد.

وفي كلمة ألقاها رئيس الوزراء عبر التلفزيون الوطني وظهر فيها مرتديًا البزة العسكرية، أعلن تعرض رئيس الأركان لإطلاق نار، دون أن يعطي أي تفاصيل حول الوضع الصحي لرئيس الأركان.

وقطع الإنترنت في إثيوبيا ولم يتسن الحصول على أي معلومة بشأن الهجوم المسلح الذي استهدف رئيس الوزراء.

وكانت الحكومة أعلنت مساء السبت أنّ «جماعة مسلحة» نفّذت «محاولة انقلاب» في أمهرة، ثاني أكبر منطقة من حيث عدد السكان في البلاد، دون الكشف عن تفاصيل أعمال العنف هذه.

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