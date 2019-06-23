بيونغ يانغ: كيم تلقّى رسالة من ترامب «مضمونها ممتاز»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 يونيو 2019, 01:50 صباحا

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون تلقّى رسالة شخصية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب على إثرها عن «ارتياحه لمضمونها الممتاز».

وقالت الوكالة إنّ «كيم وبعد أن قرأ الرسالة (...) قال بارتياح إنّ مضمونها ممتاز»، مشيرةً إلى أنّ «الزعيم الكوري الشمالي سيدرس بعناية محتواها المهم».

ولم تعط الوكالة مزيداً من التفاصيل حول محتوى الرسالة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».
 
كان كيم استقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ يومي الخميس والجمعة في زيارة ارتدت طابعاً رمزياً كبيراً، في وقت وصلت فيه محادثات كل منهما مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طريق مسدود.

وقال الزعيم الكوري الشمالي لضيفه إن «زيارته كانت فرصة لإظهار ثبات وقوة الصداقة بين جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والصين للعالم»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأضافت الوكالة أنه «في وقت تجري تحولات خطيرة ومعقدة في الأوضاع الدولية والإقليمية، وافق كيم وشي على تعزيز الاتصالات الاستراتيجية الوثيقة والدفع بمصالحهما المشتركة قدمًا».

والمفاوضات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في طريق مسدود بعد انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب في هانوي في فبراير، إثر عدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن تخفيف العقوبات وما يمكن لكوريا الشمالية التخلي عنه في المقابل.

لكن وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تورد التصريحات التي نقلها التلفزيون الرسمي الصيني عن كيم الذي قال إنه «مستعد للتحلي بالصبر في المحادثات مع الولايات المتحدة لكنه يريد من الأطراف المعنية أن تلاقيه في منتصف الطريق».

من جهته قال شي لكيم إنه «يثمن بشكل إيجابي جهود الشمال»، وفق التلفزيون الصيني.

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