جولة جديدة من المحادثات بين واشنطن وطالبان الأسبوع المقبل في قطر

المبعوث الأميركي الخاص الى أفغانستان زلماي خليل زاد خلال الحوار مع «تولو نيوز». (أ ف ب)

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد السبت، أن بلاده وحركة طالبان ستعقدان الأسبوع المقبل جولة جديدة من المحادثات، معربا عن أمله بتحقيق تقدّم نحو إنهاء حرب هي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضح خليل زاد أن الجولة السابعة من المحادثات ستجرى في 29 يونيو. وكتب المبعوث الأميركي الخاص على تويتر، «بناء على الزيارتين اللتين أجريتهما مؤخرا لأفغانستان وقطر، أعتقد أن جميع الأطراف يريدون تحقيق تقدم سريع».

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المفاوضات مع طالبان ستجرى في قطر كالمعتاد. وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت مطلع يونيو أن خليل زاد سيجري في قطر محادثات جديدة مع ممثلي حركة طالبان.

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ويأمل خليل زاد في التوصل لاتفاق يتيح للولايات المتحدة سحب قواتها التي غزت أفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، مقابل ضمان طالبان عدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لهجمات تنظيمات إسلامية متشددة كتنظيم القاعدة، الذي يعتبر السبب الرئيسي للغزو الأميركي قبل نحو عقدين.

وترفض حركة طالبان الدعوات الأميركية لإنهاء العنف من أجل توفير أجواء مؤاتية للمحادثات، وتصر على مواصلة تمرّدها.

وقال الزعيم الجديد لحركة طالبان الأفغانية الملا هيبة الله أخوند زاده في رسالة بمناسبة عيد الفطر إن «المقاومة ضد الاحتلال تقترب من مرحلة النجاح».

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ويُعتبر رفض طالبان التفاوض مع الحكومة الأفغانية المعترف بها دوليا إحدى أبرز النقاط العالقة، علما بأن مسؤولا أمميا أكد مؤخرا أن ألمانيا وقطر تبذلان جهودا لعقد لقاء أفغاني-أفغاني.

وكان ترامب قد أعرب عن نفاد صبره من الحرب، معتبرا أن لا مبرر لتحمّل مزيد من الخسائر البشرية والمادية.