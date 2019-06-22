إثيوبيا: محاولة انقلاب ضد قيادة ولاية أمهرة

قالت إثيوبيا يوم السبت إن محاولة انقلاب وقعت ضد زعيم ولاية أمهرة ولكنها فشلت.

وقال نيجوسو تيلاهون السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لمحطة إي.بي.سي التلفزيونية الرسمية يوم السبت «وقعت محاولة انقلاب منظمة في بحر دار ولكنها فشلت» مشيرا إلى عاصمة أمهرة. ولم يحدد من الذي يقف وراء المحاولة، وفق «رويترز».

وتحدث سكان عن سماع دوي إطلاق نار في بحر دار على الرغم من أن التفاصيل المتعلقة بالقتال ما زالت غير واضحة.

ولاية أمهرة هي ولاية في إثيوبيا، بلغ عدد سكانها 19٬120٬005 نسمة، في 2005، عاصمتها بحر دار، تبلغ مساحتها 154٬709٫0 كيلومتر مربع.