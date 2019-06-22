مقتل ثلاثة من «الشباب الصومالية» في كينيا بعد مهاجمة مركز شرطة

قالت الشرطة الكينية، السبت، إن قوات الأمن قتلت ثلاثة يشتبه بأنهم من مسلحي حركة «الشباب» الصومالية المتشددة بعد قيامهم بمهاجمة مركز شرطة ببلدة جاريسا قرب الحدود.

وقال بيان إن الحادث وقع مساء يوم الجمعة بعد أن أغار «مسلحون» على معسكر تستخدمه قوات شرطة الحدود. وأشار البيان إلى أنه لم يصب أحد من قوات الأمن في العملية، وفق «رويترز».

وقالت الشرطة: «اشتبك ضباطنا معهم وبعد وصول تعزيزات سريعة من القوات الخاصة تم صد المهاجمين. سقط ثلاثة قتلى من أفراد العدو أثناء العملية». وتشن حركة الشباب بين الحين والآخر هجمات في كينيا للضغط على نيروبي لسحب جنودها من الصومال.