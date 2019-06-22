مشروعات بمليارات الدولارات.. خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط تعتمد مبدأ «الاقتصاد أولاً»

قال مسؤولون أميركيون وأكدت وثائق، أن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط ستستند إلى مبدأ «الاقتصاد أولًا»، وفق «رويترز».



وتدعو الخطة الجديدة إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت الوثائق إن الخطة تشمل 179 مشروعًا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال.

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وبدوره قال مستشار البيت الأبيض غاريد كوشنر، السبت، إن أول مرحلة لخطة ترامب للشرق الأوسط تقترح استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان. وأضاف كوشنر: «خطة ترامب تقترح إقامة طريق بتكلفة 5 مليارات دولار عبر إسرائيل لربط الضفة الغربية بقطاع غزة».

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