ترامب مهددا الزعماء الإيرانيين: لو وقعت الحرب ستواجهون «المحو»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، 14 يونيو 2019 «فرانس برس»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه «المحو» لو اندلع صراع بين طهران وواشنطن، وأكد أنه لا يريد الحرب.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء مباحثات غير أنها لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وأضاف ترامب: «لا أسعى لحرب إن وقعت ستكون محوا لم تروه من قبل أبدا. غير أنني لا أسعى إلى فعل ذلك».

وجاء ذلك في إطار تعليق ترامب على تساؤلات حول أسباب إلغائه ضربة عسكرية كانت تستهدف مواقع عسكرية إيرانية فجر يوم الجمعة الماضي، ردا على إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية قالت إنها اخترقت أجواءها. وأوضح ترامب أنه ألغى العملية لأن الرد بهذه الطريقة على إسقاط الطائرة كان سيؤدي لخسائر غير متناسبة في الأرواح تقدر بنحو 150 شخصا.

فيما أعلنت بريطانيا إيفاد وزيرها لشؤون الشرق الأوسط إلى طهران «للتعبير عن القلق من سلوك إيران في المنطقة».

يذكر أن إيران أسقطت طائرة أميركية من طراز غلوبال هوك وتتبع سلاح البحرية صباح الخميس مشيرة إلى أن صاروخ أرض جو أسقطها فوق أراضيها بينما قالت واشنطن إن ذلك حدث فوق المياه الدولية في مضيق هرمز.

وفي مقابلته مع أن بي سي، قال ترامب مخاطبا الزعماء الإيرانيين «لا يمكنكم امتلاك أسلحة نووية. ولو أردتم الحديث عن هذا، فذاك أمر جيد، وإلا سوف تعيشون في اقتصاد مدمر لفترة طويلة قادمة».

وأشار مراسل شبكة إن بي سي، تشاك تود، بعد إجراء المقابلة إلى أن ترامب أكد أنه ليست لديه أي شروط مسبقة للتفاوض مع إيران وأنه يرغب في التحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أو المرشد الأعلى للثورة على خامنئي.