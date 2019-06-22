ترامب يعين مارك إسبر وزيرا للدفاع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 يونيو 2019, 01:13 مساء
مارك إسبر وزيراً للدفاع الأميركي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عيّن مارك إسبر وزيراً للدفاع، وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء الماضي.

جاء تثبيت إسبر على رأس البنتاغون بعد ساعات من إعلان ترامب أنّه أمر بشنّ ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.

يذكر أن إسبر الذي خدم في الجيش قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، وكان يشغل منصب وزير سلاح البرّ حين عيّنه ترامب الثلاثاء الماضي، وزيراً للدفاع بالوكالة خلفاً لباتريك شاناهان الذي حلّ محلّ الوزير جيم ماتيس إثر استقالة الأخير في ديسمبر الماضي.

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