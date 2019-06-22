مقتل 9 أشخاص بتحطم طائرة صغيرة في ولاية هاواي الأميركية

أكدت وزارة النقل في ولاية هاواي الأميركية أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في تحطم طائرة.
وأضافت الوزارة في بيان أن الطائرة ذات المحركين من طراز كينج إير، سقطت قرب مطار ديلينجهام، ما أدى إلى اندلاع النيران فيها، ومقتل جميع ركابها.
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