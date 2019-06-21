ترامب يؤكد للمتحدرين من أميركا اللاتينية لكسب أصواتهم «أنا أحبكم»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة «تيليموندو» الأميركية الناطقة باللغة الإسبانية الخميس، إلى كسب أصوات المتحدرين من أميركا اللاتينية، مؤكدًا للقناة «أنا أحب المهاجرين».

وقاطع الرئيس الأميركي، الذي أطلق الثلاثاء حملته للانتخابات الرئاسية، الصحفي الذي اتهمه من البداية بأنه «قاس جدًا حيال المهاجرين»، قائلاً: «هل تعني المهاجرين السريين؟. كنت طيبًا جدًا مع المهاجرين»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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وأكد ترامب: «أحب المهاجرين، هذا البلد يعتمد على المهاجرين»، مشيرًا إلى أنه يريد مزيدًا منهم لملء فرص العمل الصناعية الكثيرة التي يؤكد أنه أعادها إلى الولايات المتحدة منذ انتخابه في 2016.

وأكد دونالد ترامب، في هذه المقابلة الأولى مع شبكة تلفزيون ناطقة بالإسبانية، أن نسبة البطالة لدى الناطقين باللغة الإسبانية لم تكن متدنية إلى هذا الحد في تاريخ البلاد، وأن نسبة شعبيته عندهم ارتفعت سبع عشرة نقطة.

وتابع بأن السبب هو «لأني قاس على الحدود. يريد المتحدرون من أميركا اللاتينية الحزم على الحدود. إنهم لا يريدون أشخاصًا يأخذون وظائفهم ولا يريدون أن يأتي مجرمون، لأنهم يفهمون الحدود أفضل من أي شخص آخر».

وردًا على سؤال عن تغريدة له في بداية الأسبوع وعد فيها بطرد «ملايين الأجانب غير الشرعيين»، أجاب ترامب أن «كثيرين منهم» ليسوا بالضرورة من أميركا اللاتينية، بل أيضًا «من الصين وأماكن أخرى في العالم لا يمكنك حتى تخيلها».

واعتبر ترامب الذي رحب بجهود المكسيك الأخيرة لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، أن سياسته الحازمة حيال كوبا وفنزويلا، ستؤمن له في 2020 تعاطف الناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية. ووعد الرئيس الأميركي بـ«الاهتمام بكوبا كما ينبغي، وليس على طريقة (الرئيس الأميركي السابق باراك) أوباما التي كانت كارثية».

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ومن المقرر أن يتوجه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى ميامي الثلاثاء، حيث يقيم عدد كبير من الكوبيين، لإطلاق مجموعة دعم للرئيس لدى الجالية الإسبانية «أميركيون لاتيونيون من أجل ترامب».

وبدأ دونالد ترامب رسميًا حملته للانتخابات الرئاسية في 2020، الثلاثاء من فلوريدا، التي تعد ولاية رئيسية للانتخابات الأميركية التي يشكل فيها تصويت الناطقين بالإسبانية أهمية حاسمة.