قتيلان و20 جريحًا في تظاهرات احتجاج على الحكومة في هندوراس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 يونيو 2019, 10:38 صباحا
طلبة جامعيون خلال تظاهرات في تيغوسيغالبا (ا ف ب)

قُتل شخصان بالرصاص وجرح عشرون آخرون خلال تظاهرات في العاصمة تيغوسيغالبا للمطالبة باستقالة رئيس هندوراس خوان أورلاندو ايرنانديز، كما نقلت «فرانس برس» السلطات الخميس.

وأشارت الناطقة باسم دائرة الطب الشرعي لدى النيابة العامة إيسيس ألفارادو، للوكالة الفرنسية إلى وجود «جثتين» بين الأشخاص الذين نُقلوا إلى مستشفى إسكويلا في العاصمة، إثر حوادث وقعت ليل الأربعاء الخميس.

والجثتان لرجلين في الرابعة والعشرين والسابعة والثلاثين من العمر مصابين بجروح تسبب بها رصاص. وقد قتلا خلال تدخل عناصر الشرطة والجنود لتفريق آلاف الأشخاص الذين كانوا يغلقون شوارع ونهبوا نحو عشرة متاجر للأدوات الكهربائية والغذائية في مختلف أحياء تيغوسيغالبا.

ويقف الأطباء والمعلمون المدعومون من الطلبة والناس، وراء هذه التعبئة التي تهدف الى الاحتجاج على مرسومين للحكومة ينصان، كما يقولون، على خصخصة قطاعي الصحة والتعليم. وقد نفت الحكومة ذلك.

وتؤكد الشرطة أن أإقفال الشوارع بالإطارات المشتعلة والحجارة وقطع الخشب، قد استمر في العاصمة ومدن أخرى مثل سان بيدرو سولا (الشمال) ولا سييبا (شمال) وشولوتيكا (جنوب)  وكولون (شمال شرق).

ودعا الرئيس ايرنانديز إلى اجتماع لمجلس الأمن الخميس. وتقرر نشر الجيش لمنع إغلاق الطرق وحماية الممتلكات الخاصة والعامة.

ومن جهة أخرى، تنفذ القوات الخاصة للشرطة إضرابًا الأربعاء والخميس، للاحتجاج على أيام العمل الشاقة منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ شهر تقريبًا.

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