نيويورك تايمز: ترامب وافق على شن ضربات على إيران ثم تراجع

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (ا ف ب)

ذكرت جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب وافق الخميس على شن ضربات على أهداف إيرانية ثم تراجع عن قراره، وذلك بعدما أسقطت طهران طائرة أميركية مسيرة في خطوة اعتبرها الرئيس «خطأً كبيرًا».

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وقالت الجريدة نقلاً عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة كانت تخطط لضرب «مجموعة من الأهداف الإيرانية مثل بطاريات الرادار والصواريخ» مساء الخميس، لكن الخطة توقفت فجأة في مراحلها الأولى.

وأضافت «فرانس برس» أيضًا أن البيت الأبيض ومسؤولي وزارة الدفاع الأميركية رفضوا الإدلاء بأي تعليق، ولم يعرف ما إذا كانت هناك خطط لشن ضربات من هذا النوع في المستقبل.

وكانت إيران ذكرت أنها انتشلت قطعًا من طائرة تجسس أميركية مسيرة من طراز «غلوبال هوك» أسقطتها بصاروخ في مياهها الإقليمية. لكن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تؤكد أن الطائرة كانت فوق المياه الدولية عندما أسقطت.

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وكتب ترامب في تغريدة: «إيران ارتكبت خطأً كبيرًا». وأضاف «من الصعب أن أصدق أن الأمر كان متعمدًا.. أعتقد أن من فعل ذلك قد يكون شخصًا غبيًا».