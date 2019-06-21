إيران: نمتلك أدلة على اختراق طائرة التجسس الأميركية مجالنا الجوي

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن طهران تمتلك «أدلة لا يمكن إنكارها»، على أن طائرة التجسس الأميركية، التي أسقطتها الخميس، «كانت في مجالها الجوي»، خلافا لما تؤكده واشنطن، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت، في بيان، أن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، أبلغ سفير سويسرا (تتولى رعاية المصالح الأميركية)، «احتجاج إيران الشديد» على الحكومة الأميركية، وأكد له أن «هناك أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الإيراني».

وبالأمس، منعت الولايات المتحدة، شركات الطيران المدني الأميركية من التحليق في أجواء الخليج وخليج عمان الخاضعة لسيطرة إيران.

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وقالت سلطة الطيران المدني الأميركية في بيان إنّ هذه القيود مردّها إلى «ازدياد الأنشطة العسكرية وتزايد التوترات السياسية في المنطقة، مما يشكّل خطراً غير مقصود على عمليات الطيران المدني الأميركي واحتمال حصول سوء تقدير أو سوء تعريف».

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلنت في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، إسقاطها طائرة تجسس أميركية بدون طيار.