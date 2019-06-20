ترامب لا يستبعد ردًا أميركيا على إسقاط إيران للطائرة المسيرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه لم يعلن بعد كيفية الرد على إسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة.

وصرح ترامب في البيت الأبيض، "ستعرفون. بالطبع، كما تعلمون، لن نتحدث كثيرا عن الأمر"، مكررًا أن الإيرانيين "ارتكبوا خطأ كبيرًا جدًا".