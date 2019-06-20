151 حكمًا بالسجن مدى الحياة في محاكمة منفذي محاولة الانقلاب في تركيا

مشاهد من ليلة محاولة الإنقلاب في تركيا، 2016. (أرشيفية: الإنترنت)

قضت محكمة تركية، الخميس، بالسجن مدى الحياة بحق 151 شخصًا في أبرز المحاكمات المرتبطة بمحاولة الانقلاب التي جرت العام 2016، وفق ما أفادت وكالة «دي اتش ايه» الخاصة.

وصدرت أحكام بالسجن المشدد مدى الحياة بحق 128 شخصًا، فيما حُكم على 23 آخرين بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بـ«محاولة قلب النظام الدستوري» والاغتيال ومحاولة الاغتيال.

وفي ليل 15 إلى 16 يوليو 2016، سيطر عشرات العسكريين المدعومين بدبابات على جسر البوسفور طوال ساعات، وأطلقوا النار على مدنيين كانوا يسيرون عليه للاحتجاج. وأدى استسلام هؤلاء الجنود فجر 16 يوليو إلى فشل الانقلاب.

وفي أعقاب محاولة الانقلاب سجنت السلطات أكثر من 50 ألف شخص بانتظار المحاكمة، وجرى طرد أو إيقاف نحو 150 ألفًا آخرين من وظائفهم بالجيش والقطاعين العام والخاص.

