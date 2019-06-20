مقتل 18 عنصرًا من تنظيم «داعش» في عملية نيجرية - فرنسية - أميركية مشتركة

أعلنت وزارة الدفاع النيجرية مقتل 18 «إرهابيًا» من تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى في عملية مشتركة للقوات المسلحة النيجرية والفرنسية والأميركية في الفترة من 8 إلى 18 يونيو في غرب النيجر بالقرب من مالي، وفق ما ذكرت حكومة النيجر الخميس.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان: «نفذت عملية عسكرية مشتركة كبيرة تجمع القوات المسلحة النيجرية وقوة برخان الفرنسية بدعم من الشركاء الأميركيين في الفترة من 8 إلى 18 يونيو حيث جرى القضاء في معسكر العدو على 18 إرهابيًا، وأسر 5 إرهابيين بينهم ثلاثة نيجريين».

وأكد البيان أن الجانب النيجري لم يتكبد أي «خسائر بشرية أو مادية» خلال تنفيذ العملية عسكرية.