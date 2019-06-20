الرئيس الأميركي ترامب يقول إن إيران ارتكبت خطأً جسيمًا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول إن «إيران ارتكبت خطأً جسيمًا»، تعليقا على إسقاطها طائرة أميركية مسيرة، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز». جاء ذلك في تغريدة مقتضبة نشرها ترامب صباح الخميس بتوقيت واشنطن.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية الخميس أن «القوات الإيرانية أسقطت طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأميركية كانت، وفقًا لقيادة الأركان الأميركية، في المجال الجوي الدولي».

وقال البنتاغون في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «الأنباء الإيرانية التي أفادت بأن الطائرة كانت تحلق فوق إيران خاطئة»، في حين تتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران في منطقة الخليج.