رئيس الإنتربول السابق يعترف بتلقيه رشوى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 10:04 صباحا
رئيس الإنتربول السابق، مينغ هونغوي، خلال زيارة إلى سنغافورة، 4 يوليو 2017، (ا ف ب)

أقر الرئيس السابق للإنتربول، مينغ هونغوي، اليوم الخميس، تلقيه رشاوى بلغت 2.1 مليون دولار من نائب وزير الشرطة الصيني، وفق وكالة الأنباء الفرنسية

وأشارت الوكالة أن «هونغوي» اعترف أمام محكمة الشعب المتوسطة في تيانجين شمال الصين، التي ذكرت في بيان، أنّ الحكم سيعلن قريبًا.

ومينغ ضمن عدد كبير ومتزايد من قيادات الحزب الشيوعي الذين شملتهم حملة لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس شي جينبينغ والتي يقول معارضوه إنها وسيلة لإزاحة أعدائه.

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وانقطعت أخبار الرئيس السابق للإنتربول مينغ بعد مغادرته مدينة ليون الفرنسية، في سبتمبر الماضي، حيث يقع مقر منظمة الشرطة الدولية، متوجهاً إلى الصين. وبعد إثنى عشر يومًا من وصوله إلى بكين، أعلنت السلطات هناك أن مينغ عاد ليواجه تهمًا بالفساد.

وفي مطلع مايو الفائت، حصلت زوجته غريس مينغ وأبناؤه على اللجوء السياسي في فرنسا، وقدمت الشرطة الفرنسية الحماية لغريس مينغ التي كانت تخشى على سلامتها، وقد أكدت تعرضها لمحاولة خطف مطلع العام الحالي.

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