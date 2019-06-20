رئيس الصين يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 14 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 يونيو 2019, 08:51 صباحا
الرئيس الصيني شي جينبينغ. (فرانس برس- أرشيفية)

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الخميس، إلى بيونغ يانغ، في زيارة تستمر يومين، وهي الأولى لرئيس صيني إلى كوريا الشمالية منذ 14 عامًا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن شي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيسعيان إلى تحسين العلاقات التي تدهورت بسبب تجارب بيونغ يانغ النووية ودعم بكين لاحقًا لعقوبات دولية عليها.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد زار حليفته من فترة الحرب الباردة أربع مرات في السنة الماضية فيما دعت بكين لتخفيف العقوبات. وارتفعت الأعلام الصينية في بيونغ يانغ واصطف الأهالي على جانب الطرق ترحيبًا بـ«شي».

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وخصصت صحيفة رودونغ سينمون الناطقة باسم الحزب الحاكم النصف الأعلى من صفحتها الأولى للزيارة مع صورة ملونة له. وقالت في مقالة افتتاحية إن الزيارة "ستكتب صفحة جديدة ودائمة في تاريخ الصداقة بين الجمهورية الشعبية الكورية الديمقراطية والصين".

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات النووية بين كيم وترامب بعد انهيار قمة ثانية بينهما في فبراير.

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