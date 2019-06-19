ترامب يطلق حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية من فلوريدا

ترامب خلال إلقائه كلمة أمام أنصاره في ستاد رياضي بولاية فلوريدا، 18 يونيو 2019، (ا ف ب)

أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حملة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، خلال الانتخابات التي ستجرى العام 2020، خلال مهرجان داخل ملعب رياضي في أورلاندو بولاية فلوريدا، أمس الثلاثاء، حيث احتشد نحو 20 ألفًا من أنصاره وهم يهتفون «يو أس آيه» (اختصار الولايات المتحدة الأمريكية)، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب خاطب الحشد قائلًا إنه يجب أن تشكلوا معًا «حركة سياسية عظيمة» أجبرت «مؤسسة سياسية معطلة فاسدة»، لم يسمّها، على التراجع.

وأشار ترامب إلى منصة الإعلام التي تعج بالصحفيين والكاميرات، قائلًا: «هناك الكثير من الإعلام المضلل هناك»، ليؤازره الحشد بالهتاف.

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واعتبر ترامب أن العالم يحسد أميركا على اقتصادها، متابعًا: «ربما يكون أعظم اقتصاد حصل عليه الأميركيون في تاريخ بلادنا».

وقبل بدء المهرجان، كتب ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «الناس لن يشهدوا شيئًا مثل هذا المهرجان، إلا إذا كان من يحييه عازف غيتار».