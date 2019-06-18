تعيين اسبر وزيرًا للدفاع بالوكالة بدلًا من باتريك شاناهان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء تعيين وزير الجيش مارك اسبر، وزيرًا للدفاع بالوكالة مكان باتريك شاناهان، في خضمّ التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وكتب ترامب في تغريدة «وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، الذي قام بعمل رائع، قرر التخلي عن آلية المصادقة (على تعيينه وزيرًا أصيلًا للدفاع) لتخصيص مزيد من الوقت لعائلته»، وفق «فرانس برس».

وأفادت صحيفة «يو اس ايه توداي» أن مكتب التحقيقات الفدرالي «اف بي آي» يحقق في إطار آلية المصادقة، بشأن اتهامات بعنف منزلي تعود لعام 2010 بحق شاناهان المطلّق حالياً. وأضاف الرئيس «أشكر باتريك لعمله الممتاز وسأعيّن وزير الجيش مارك اسبر، وزيرًا جديدًا للدفاع بالوكالة».

وعُين شاناهان الذي كان يشغل منصب المسؤول الثاني في البنتاغون، وزيرًا للدفاع بالوكالة خلفًا للجنرال السابق في مشاة البحرية الأميركية (المارينز) جيم ماتيس، بعد استقالته في ديسمبر. ومنذ مطلع العام، يدير البنتاغون وزير بالوكالة لم يصادق على تعيينه مجلس الشيوخ.

واسبر الذي شغل منصب مدير شركة «رايثيون» للدفاع الجوّي، كان مكلفاً منذ نوفمبر 2017 بتجنيد وتجهيز وتدريب 1,4 مليون جندي من القوات البرية الأميركية.