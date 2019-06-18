ميركل تصاب بارتعاش خلال حفل رسمي بحضور الرئيس الأوكراني (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 09:37 مساء

بدأت أنغيلا ميركل ترتعش لدقائق خلال حفل رسمي مع الرئيس الأوكراني الجديد فلوديمير زيلينسكي الثلاثاء.

وتعرضت ميركل لهذه الوعكة أثناء انتظار بدء عرض عسكري امام مقر المستشارية في برلين حيث بلغت درجات الحرارة 30%، وفق «فرانس برس».

وقامت بتغيير وضع يديها عدة مرات للسيطرة على نفسها خلال عزف النشيدين الوطنيين الألماني والأوكراني. وأكدت بعد ساعة بابتسامة عريضة أنها تشعر بتحسن قائلة «لقد شربت ثلاثة أكواب ماء على الأقل وهذا ما كان ينقصني».

وقال الرئيس الأوكراني مازحا «كانت تقف إلى جانبي في أمان تام». وتحتفل ميركل التي ستنسحب من الحياة السياسية في نهاية ولايتها عام 2021 على أبعد تقدير، الشهر المقبل بعيد ميلادها ال65.

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