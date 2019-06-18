بومبيو يمنع إدراج السعودية على قائمة أميركية للدول التي تجند الأطفال

منع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إدراج السعودية على قائمة أميركية للدول التي تستخدم الأطفال جنودًا، رافضًا ما توصل إليه خبراء من أنها تستخدم أطفالاً للقتال في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن، وفق ما نقلته «رويترز» عن أشخاص مطلعين

ومن شأن هذا القرار، الذي صدر بعد نقاش داخلي محتدم، إثارة اتهامات جديدة من جانب أنصار حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونغرس الأميركي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضع المصالح الأمنية والاقتصادية على رأس أولوياتها فيما يتصل بالعلاقات مع السعودية الغنية بالنفط والتي هي أحد أكبر حلفاء الولايات المتحدة وأحد أكبر مشتري الأسلحة منها، بحسب الوكالة نفسها.

وجاء قرار بومبيو بينما يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المنافس الرئيسي للسعودية في المنطقة.