18 قتيلًا في غرق عبارة أندونيسية

أعلنت الشرطة الأندونيسية الثلاثاء أن 18 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم لدى غرق عبّارة قبالة جزيرة جاوا الأندونيسية.

وكانت العبّارة تنقل أكثر من ستين شخصًا عندما انقلبت الاثنين في بحر مضطرب على مقربة من جزيرة مادورا، كما قال المتحدث باسم الشرطة فرانس بارونغ مانغيرا، وفق «فرانس برس».

وأضاف في بيان «نعتقد أن العبّارة كانت تحمل ما يفوق طاقتها». وأوضح أن «موجة كبيرة ضربت العبّارة، فانقلبت وغرقت». وعثر الصيادون بعد الحادث على العبّارة التقليدية التي يبلغ طولها عشرة أمتار. وبين الأشخاص ال 18 الذين لقوا حتفهم عدد كبير من الأطفال، كما ذكر رجال الإنقاذ الذين تحدثوا أيضًا عن نجاة 39 وفقدان أربعة. ويمكن أن ترتفع الحصيلة، لأن جميع الركاب ليسوا مسجلين.

وحوادث الغرق شائعة في إندونيسيا وهي أرخبيل يتألف من أكثر من 17 ألف جزيرة، حيث غالبًا ما يتنقل الناس بالعبّارات رغم معايير السلامة السيئة. وقد لقي أكثر من 160 شخصًا مصرعهم العام الماضي عندما غرقت عبّارة في بحيرة بجزيرة سومطرة.