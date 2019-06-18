ترامب: لقاء مطول مع الرئيس الصيني خلال قمة «العشرين» بعد محادثة «جيدة»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إنه أجرى محادثة هاتفية جيدة مع نظيره الصيني شي جينبينغ وبأنهما سيعقدان «لقاء مطولًا» الأسبوع القادم خلال قمة مجموعة العشرين.

وكتب ترامب على «تويتر»: «أجريت محادثة هاتفية جيدة جدًا مع الرئيس الصيني شي. سنعقد لقاءً مطولًا الأسبوع المقبل في قمة مجموعة العشرين في اليابان. سيبدأ فريقانا محادثات تسبق اجتماعنا»، وفق «فرانس برس».

وتحمل تغريدته نبرة أكثر تفاؤلًا لمحادثاته مع شي بعد تساؤلات متزايدة بشأن ما إذا سيتمكن أكبر اقتصادين في العالم من حل خلافاتهما وإنهاء نزاع تجاري محتدم.