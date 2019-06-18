ترامب: الولايات المتحدة ستبدأ طرد ملايين المهاجرين غير القانونيين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة على «تويتر» الإثنين، أن الولايات المتحدة ستبدأ الأسبوع المقبل عملية طرد «ملايين» المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية.

وكتب ترامب، وفق ما نقلت «فرانس برس»: «الأسبوع المقبل ستبدأ شرطة الهجرة إبعاد ملايين الأجانب غير القانونيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة سرية». وأضاف: «سيتم طردهم بسرعة فور وصولهم».

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وأوضح ترامب أن غواتيمالا «مستعدة لتوقيع اتفاق» يلزم المهاجرين الذين يدخلون أراضيها بتقديم طلب اللجوء على أرضها بدلاً عن الولايات المتحدة. وتواجه الولايات المتحدة تدفقًا للمهاجرين القادمين من غواتيمالا ودول فقيرة أخرى في أميركا الوسطى تشهد أعمال عنف مرتبطة بعصابات.

وتحدث ترامب عن «غزو» للمهاجرين، مؤكدًا أن مسألة الهجرة غير القانونية من أولويات إدارته.

وكانت واشنطن أعلنت، الإثنين، أنها لن تقدم أي مساعدات إضافية للسلفادور وغواتيمالا وهندوراس ما لم تتخذ دول «المثلث الشمالي» هذه «إجراءات ملموسة» لمنع المهاجرين السريين من التوجه إلى الولايات المتحدة.

وعلقت إدارة ترامب، في مارس، المساعدات لدول المثلث الشمالي، متهمة إياها بعدم القيام بأي تحرك في مسألة المهاجرين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس «انتهينا من مراجعة» برامج المساعدات المخصصة للدول، مشير إلى الاستمرار ببعض البرامج ذات الأولوية، التي تهدف إلى الحد من الهجرة السرية. وقد خصص لها 432 مليون دولار لسنة 2018 المالية.

لكن الخارجية قالت إن الـ370 مليون دولار التي كانت مخصصة للحد من الهجرة في 2019 ستستخدم لأولويات سياسية خارجية أخرى.

وأكدت أورتيغاس، وفق «فرانس برس»، أن كل المساعدات المستقبلية باتت مشروطة الآن. وأضافت: «لن نقدم تمويلاً جديدًا للبرامج في تلك البلدان إلى أن نشعر بأن حكومات المثلث الشمالي تتخذ إجراءات ملموسة لتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى الحدود الأميركية».

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ويهاجر عشرات الآلاف من دول أميركا الوسطى عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة هربًا من العنف والفقر في بلادهم، وبات التصدي لتدفق قوافل المهاجرين هذه أولوية بالنسبة لإدارة ترامب.

وفي ديسمبر، وافقت الولايات المتحدة والمكسيك على استثمار مبلغ كبير في «المثلث الشمالي» وجنوب المكسيك على أمل الحد من موجة الهجرة.

وانتقد السيناتور الديمقراطي بوب منينديز قرار الخارجية الأميركية، معتبرًا أنه خطوة «غير مسؤولة» من شأنها «الحد من قدرة أمتنا على المساعدة في مواجهة التحديات التي تجبر الناس على الفرار إلى الولايات المتحدة».