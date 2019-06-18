ارتفاع قتلى «زلزال الصين» إلى 12 شخصًا ودمار 10 آلاف وحدة سكنية

عمال إنقاذ ينتشلون الناجيين أسفل أحد المباني المدمرة بسبب زلزال شينهواي في الصين، 17 يونيو 2019، (الإنترنت: فيسبوك)

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد القتلى بسبب زلزال الذي ضرب إقليم سيتشوان صباح اليوم الثلاثاء، إلى 12 شخصًا، إضافة إلى إصابة نحو 134 آخرون، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات قامت بإيواء أكثر من أربعة آلاف شخص بعد الزلزال، الذي دمر أكثر من عشرة آلاف وحدة سكنية في مدينة يبين التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.5 مليون نسمة.

وقالت وكالة الصين الجديدة إن نظام الإنذار أطلق قبل عشر ثوانٍ فقط من وقوع الهزة، موضحة أن إنذارًا يسبق الزلزال بثلاث ثوان فقط يمكن أن يخفض عدد الضحايا بنسبة 14%. وتبعت الزلزال أكثر من ستين هزة ارتدادية كان أشدّها بعد 40 دقيقة وبلغت قوّتها 5,1 درجة.

وقالت الوكالة إنّ أحد الفنادق القريبة من مركز الزلزال انهار، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات نجمت عن هذا الحادث. كما ظهرت تشقّقات في العديد من الطرق السريعة في المنطقة.

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وتضرب زلازل باستمرار منطقة سيتشوان، حيث خلّف زلزال عنيف بلغت قوّته 7,9 درجة 87 ألف قتيل ومفقود العام 2008.

وفي فبراير، ضربت ثلاثة زلازل مقاطعة رونغشيان مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين، وألقى السكان باللوم على عمليات التنقيب عن الغاز واستخراجه.