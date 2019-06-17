رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يزور تشاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 05:31 مساء

توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد، إلى تشاد في زيارة قصيرة يلتقي خلالها الرئيس إدريس ديبي.

وأورت وكالة السودان للأنباء «سونا» أن زيارة البرهان إلى تشاد «تأتي في إطار تواصل المجلس مع دول الجوار والمحيط الإقليمي لتهيئة الأجواء السياسية للدخول في المرحلة الانتقالية والانتقال السلس إلى الحكومة المدنية»، وفق «رويترز».

وسيجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، يحيطه خلالها بتطورات الأوضاع في السودان.

وكان في وداع البرهان بمطار الخرطوم الدولي محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائب رئيس المجلس وعدد من أعضاء المجلس والمسؤولين. ويرافق رئيس المجلس الانتقالي في هذه الزيارة الأمين العام للقصر الجمهوري الفريق ركن محمد علي إبراهيم بجانب عدد من القادة. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من أخرى قام بها البرهان إلى إريتريا استغرقت يومًا واحدًا، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس أسياسي أفورقي.

وعلى هامش الزيارة إلى إريتريا، أعلنت الخرطوم وأسمرا، الجمعة الماضية، توصلهما إلى اتفاق لفتح الحدود البرية المشتركة، في مسعى لتسهيل الحركة بين البلدين.

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