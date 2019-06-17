الرئيس الصيني يزور كوريا الشمالية.. الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 01:22 مساء

يزور الرئيس الصيني شي جينبينغ، كوريا الشمالية، يومي الخميس والجمعة، وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لرئيس صيني إلى هذا البلد منذ 2005، كما أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية اليوم الإثنين.

وتأتي هذه الزيارة التي تجري بدعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قبل أسبوع من قمة مجموعة العشرين في اليابان التي سيحضرها الرئيس الصيني، وكذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق «فرانس برس».

كما تأتي الزيارة بعد أكثر من عام على أول قمة تاريخية في سنغافورة بين كيم وترامب، التي لم تتح حل مشكلة البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وانضمت الصين الحليف الرئيسي لنظام كوريا الشمالية، إلى العقوبات الدولية الهادفة إلى دفعه للتخلي عن السلاح النووي. وتوترت العلاقات بشكل كبير بين الحليفين إثر تجارب نووية لبيونغ يانغ حتى أن الزعيمين شي وكيم اللذين توليا الحكم على التوالي في عامي 2012 و2011، لم يلتقيا إلا في 2018. لكن إثر ذلك اللقاء بدأ تقارب كبير وزار الرئيس الكوري الشمالي الصين أربع مرات في 2018 للقاء الرئيس شي.

من جهته وعد شي بزيارة كوريا الشمالية، لكن بدون تحديد تاريخ قبل الآن.

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