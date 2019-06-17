دنماركي يصبح أول أجنبي يفوز برئاسة بلدية مدينة كبرى في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 يونيو 2019, 01:38 صباحا
رجل الأعمال الدنماركي كلاوس روهي مادسن في روستوك الألمانية في 16 يونيو 2019. (فرانس برس)

أصبح رجل الأعمال الدنماركي كلاوس روهي مادسن الأحد أول رئيس بلدية غير ألماني لمدينة كبرى في ألمانيا بعد فوزه في انتخابات مدينة روستوك.

وحصل مادسن المستقل على نحو 57 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات البلدية في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا، مقابل 43 بالمئة نالها منافسه ستيفن بوكهان مرشّح حزب دي لينكي اليساري، وفق ما ذكرته «فرانس برس».

ومادسن المولود في كوبنهاغن والبالغ 46 عاما يقيم في ألمانيا منذ العام 1992، وقد استقر قبل عقدين في مدينة روستوك الواقعة على بحر البلطيق، لكنّه لم يحصل على الجنسية الألمانية.

وترأس على مدى ست سنوات غرفة التجارة المحلية ووعد خلال حملته الانتخابية بانتهاج "الواقعية" السياسية وبالتشدد في حماية البيئة.


وكان مادسن قد تعهّد بتسليم إدارة خمسة متاجر أثاث يملكها لزوجته إذا ما انتُخب رئيسا للبلدية.

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