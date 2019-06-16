بومبيو: الولايات المتحدة ستضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 08:52 مساء

حمّل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد إيران مسؤولية الهجومين على ناقلتي نفط في خليج عمان، متعهدا بأن تضمن الولايات المتحدة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي.

وأكد بومبيو في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي بي اس» أن طائرة أميركية مسيّرة من طراز «ام كيو-9 ريبر» قد أُسقطت في 6 يونيو بواسطة صاروخ أُطلق من اليمن «بمساعدة إيرانية وفق تقييمنا»، وفق «فرانس برس».

ولم يوضح بومبيو الخيارات التي تدرسها واشنطن لحماية الملاحة، أو لمعاقبة إيران بعد الهجوم على ناقلتي النفط لكنّه شدد على ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يسعى الى خوض حرب مع إيران، وفق «فرانس برس».

كما صرح الوزير الأميركي في مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز صنداي» إن «ما يجب أن تعرفوه هو أننا سنضمن حرية الملاحة عبر المضيق». ونفت إيران الاتهامات الأميركية معتبرة أن «لا أساس لها» وأنها أطلقت من دون ذرة وقائع أو أدلة ظرفية.

وتمر ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وهو قناة ضيقة تحدها إيران شمالا وتربط خليج عمان ببحر العرب. وقال بومبيو إنه «تحد دولي مهم للعالم بأسره»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة ستعمل على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، الدبلوماسية وغيرها، لتحقيق هذا الهدف».

«تصاعد التوتر»
وأدى تصاعد التوتر إلى تزايد المخاوف من وقوع أعمال عدائية في المنطقة. وقال وزير الخارجية الأميركي «لا نريد حربا. لقد بذلنا ما في وسعنا لتفادي هذا الأمر»، مضيفا «على الإيرانيين أن يفهموا بكل وضوح أننا سنواصل اتّخاذ إجراءات تردع إيران عن الانخراط في هذا... النوع من السلوك».

وتابع انه لن يقدم أدلة أميركية على تورط إيران في الانفجارات في خليج عمان، مؤكدا أن «ما حدث لا لبس فيه». وأضاف «كانت تلك هجمات من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران على الملاحة التجارية وعلى حرية الملاحة بنيّة واضحة لمنع المرور عبر المضيق».

وكان البنتاغون قد نشر في وقت سابق تسجيل فيديو يظهر ما قال إنه زورق دورية إيراني توقف بجانب إحدى الناقلتين النفطيتين ليزيل من كانوا على متنه ما يُعتقد أنه لغم لاصق وطالب بعض حلفاء الولايات المتحدة بمزيد من الأدلة قبل إطلاق الاستنتاجات.

وأقر بومبيو بأن «دولا تتمنى لو ينتهي هذا الأمر». وقال «فيما نواصل تجميع الوقائع، لن تكتفي دول العالم بقبول الوقائع الأساسية، التي أعتبر ان لا جدال فيها، بل ستفهم مدى أهمية هذه المهمة بالنسبة للعالم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ننشر أبرز بنود مبادرة السراج لحل الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
مبادرة السراج: ملتقى وطني ليبي لوضع خارطة طريق للانتخابات قبل نهاية 2019
ليبيا
مواعيد وملاعب مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019
رياضة محلية
فيتنام تعطي إشارة الانطلاق لتسليم أول سيارة مصنعة محليًا
دولى
سلامة: تقييم المجتمع الدولي بات أكثر واقعية وأتوقع قرارًا أمميًا قريبًا بشأن ...
ليبيا
رسمياً.. الدينار يفقد 10.5% مقابل الدولار في 8 سنوات
ليبيا
سلامة: البعثة الأممية لن تتخذ موقفًا تجاه أحد في ليبيا لأننا لسنا طرفًا سياسيا
ليبيا
«الوسط» تحاور شوقي ناصر: صاحب الدراسة التي تنبأت بـ«كارثة غات»
ليبيا
جريدة «الوسط»: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد يقدم هازارد أمام 50 ألف مشجع في برنابيو
رياضة عالمية
لحظة استهداف مطار أبها السعودي -فيديو
عربى
بالفيديو.. عبدالمعز يستعرض بالكرة قبل منافسات ألعاب أفريقيا الشاطئية
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قتل ذئب نادر في بنغلادش