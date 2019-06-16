إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة باسم ترامب في مرتفعات الجولان المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 06:34 مساء

دشن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتلة باسم «رامات ترامب» تكريمًا للرئيس الأميركي.

واعترف دونالد ترامب في 25 مارس بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سورية خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقال نتانياهو «الجولان إسرائيلي وسيظل كذلك»، واصفا ترامب بأنه «صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقا»، وفق «فرانس برس».

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان بحضور السفير الأميركي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة «رامات ترامب» (مرتفعات ترامب) في منطقة تسكنها حاليا أربع عائلات من المستوطنين. ويعيش نحو 23 الفا من الدروز السوريين في جزء من هضبة الجولان فضلا عن 25 الف مستوطن وصلوا اعتبارا من عام 1967.

وخارج الخيمة، تم الكشف عن لافتة تحمل اسم المستوطنة بعد فترة وجيزة من الإعلان أمام مسؤولين محليين من اليهود والدروز.

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