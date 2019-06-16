إلغاء التحذير من تسونامي في نيوزيلندا

مؤشر زلزال بقوة 7.4 درجات قبالة ساحل نيوزيلندا، 15 يونيو 2019، (ا ف ب)

ألغت السلطات النيوزيلندية اليوم الأحد، تحذيراً من خطر حدوث أمواج مدّ عال إثر زلزال عنيف بقوة 7,4 درجات ضرب في عرض البحر قرب جزر كرمادك، الأرخبيل غير المأهول الواقع في شمال شرق نيوزيلندا.

وأصدر الدفاع المدني النيوزيلندي، التحذير من تسونامي بعد إعلان المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي أنّ زلزالاً عنيفاً بقوة 7,4 درجات ضرب منطقة لى بعد حوالي 928 كيلومتراً شمال شرق مدينة تاورانغا النيوزيلندية في الجزيرة الشمالية.

وعاد وزير الدفاع المدني النيوزيلندي ليطمئن المواطنين، قائلًا إنه لا يوجد خطر على سواحل البلاد، وأنها لن تتعرض إلى تسونامي.