ترامب يتهم «نيويورك تايمز» بـ«الخيانة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 يونيو 2019, 08:20 صباحا
صورة ملتقطة في 6 سبتمبر 2018 لمقرّ «نيويورك تايمز» في نيويورك. (أرشبفية: فرانس برس)

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب جريدة «نيويورك تايمز» بارتكاب «عمل قد يرتقي إلى الخيانة» بنشرها معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تضاعف عمليات الاختراق الإلكترونية لشبكة الكهرباء الروسية.

وكتب ترامب في تغريدة «هل تصدقون أن نيويورك تايمز الفاشلة نشرت مقالا يفيد بأن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات الإلكترونية على روسيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع «هذا عمل قد يرتقي إلى الخيانة من قبل صحيفة كانت عظيمة في ما مضى تسعى يائسة لقصة، أي قصة، حتى لو كانت تضر ببلادنا». وأكد «هذا خطأ» مرددا اتهاماته للصحفيين بأنهم «أعداء للشعب».

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وأفادت الجريدة السبت أن الحكومة الأميركية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا لتوجيه تحذير لموسكو التي يشتبه بأنها تشن حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة والمتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستعدادا لشن هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع كبير بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أنه لم يتم إطلاع ترامب على تفاصيل هذه العمليات، إذ تتردد وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في إطلاع الرئيس على العمليات الجارية ضد روسيا «خوفا من رد فعله، ومن احتمال أن يبطل الأمر أو يبحثه ربما مع مسؤولين أجانب».

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في مجلس الأمن القومي أنهم لم يبدوا مخاوف أمنية حيال كشف هذه المعلومات، ما يشير ربما إلى أن القصد من بعض عمليات الاختراق أن يعلم بها الروس. وغالبا ما تتعرض «نيويورك تايمز» التي تنشر بانتظام مقالات استقصائية غير مراعية لترامب، لانتقادات غاضبة من الرئيس.

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